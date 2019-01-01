 الأردن تسمح بدخول حملة التطعيم ضد كورونا عبر جسر الملك حسين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن تسمح بدخول حملة التطعيم ضد كورونا عبر جسر الملك حسين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 11:33 م

أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، أنه تقرر بدءاً من اليوم الأربعاء، السماح لحملة شهادات التطعيم مكتملة الجرعات ضد فيروس كورونا، والحاصلين على فحص (بي سي أر) سلبي خلال 72 ساعة قبل السفر، بالدخول للمملكة الأردنية، من خلال جسر الملك حسين.

وسمحت عمليات خلية الأزمة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - لحملة شهادات التطعيم بالدخول، دون إجراء فحص (بي سي أر) آخر في المركز الحدودي الأردني، عند دخولهم من خلال جسر الملك حسين.

واشترطت على من يرغب بالسفر بالتسجيل على منصة خلية الأزمة والحصول على QR CODE مجاني وبشكل تدريجي.

 

 

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