قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الله فتح باب العمل الصالح واسعًا أمام الناس في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن أبواب الطاعة تتنوع ما بين الصيام والصدقة والصلاة وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العبد يستطيع التقرب إلى الله بأي عمل من تلك الأعمال الصالحة حسب قدرته، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

وعن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول العشر الأوائل من ذي الحجة، أكد أن الصيام يعد من أجَلّ وأعظم العبادات التي يتقرب فيها العبد إلى الله، قائلًا إن صيام التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة لا يمكن القول بأنه سنة مؤكدة عن النبي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة عن النبي محمد، موضحًا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين؛ سنة قبله وسنة بعده.

وأحدثت تصريحات الشيخ مبروك عطية، بشأن صيام الأيام العشر من ذي الحجة، جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد نفى «عطية» عبر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود ما يسمى بـ«صيام العشر الأوائل من ذي الحجة» في الدين الإسلامي، زاعمًا أن التصدق بمبلغ 10 جنيهات يعادل صيام 20 عامًا، حسب وصفه.