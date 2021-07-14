الهند تسجل 38 ألفا و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 38 ألفا و792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 624 حالة وفاة بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد انتقد أمس الثلاثاء تدفق المواطنين على المناطق الجبلية متجاهلين قواعد السلامة.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بأن يأخذوا على محمل الجد توقعات اندلاع موجة إصابات 3 بفيروس كورونا.

وقال مسؤولون إن المواطنين يتداولون أنباء احتمالات اندلاع موجة إصابات ثالثة مثلما يتناقشون بشأن تقارير الطقس.