برلمانية: محور الجزائر بحي المعادي يدمر النسيج العمراني للمنطقة

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من محور لرفض قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي، منوهة إلى أن المحور يؤدي إلى تقليص المساحة الخضراء بالمنطقة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من التصحر وارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المعادي منطقة تتسم بطبيعة خاصة، مشيرة إلى أن المحور يؤدي إلى تدمير النسيج العمراني للمنطقة.

وذكرت أن المحور يغير ملامح المنطقة بالكامل والتي يعتمد فيها المواطنون على ركوب الدراجات والسير على الأقدام، لافتة إلى أن إنشاء محور عرضي كبير سريع في المنتصف يؤدي إلى زيادة أعداد السيارات والتلوث والضوضاء والزحام.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إزالة الشجر المعمر ذو القيمة التاريخية من جذوره ونقله إلى مكان آخر عملية صعبة وقد تؤدي إلى موت الشجر، مؤكدة أن أهالي المنطقة لا يرفضون التطوير ولديهم حلول بديلة للمحور.

وتقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي المعادي بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي.