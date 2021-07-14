الخارجية الفلسطينية تدين هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومنشآت شمال شرق رام الله

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم 4 منازل ومنشآت وخيم في تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتبرت الوزارة، أن هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكده أن جريمة هدم المنازل تندرج في إطار مخطط إسرائيلي استعماري إحلالي، يهدف إلى استكمال حلقات تهويد وأسرلة القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع الاستيطاني.

وشددت الوزارة على أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال تستخف بالإدانات الدولية لهدم المنازل والمطالبات الأممية بوقفها فورا، وتستهتر بعديد التقارير التي صدرت عن منظمات دولية وأممية ذات مصداقية تشرح حجم التمييز العنصري والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.