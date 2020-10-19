شاب يصيب سائق توك توك برش خرطوش في الدقهلية

أصيب سائق "توك توك" برش خرطوش في البطن، أثناء سيره بأحد شوارع مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول المدعو "عبد المنعم محمد عبد المنعم" 23 سنة سائق توك توك، ومقيم بعزبة الجزار دائرة مركز شربين، مصابا برش خرطوش في البطن، إدعاء تعدي.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله، أقر بأنه أثناء قيادته التوك توك خاصته، أثناء عبث "نصر ر ج. ف" 20 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ومقيم بقرية الضهرية دائرة المركز، بسلاح ناري "فرد خرطوش" خرجت طلقة منه تجاهه محدثة إصابته، واتهم المذكور بالتسبب في إحداث إصابته.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2021/11508 جنح مركز شربين، وجاري العرض على النيابة العامة.