غرق طفل في مياه ترعة بمحافظة الدقهلية

لقى طالب مصرعه غرقًا بمياه ترعة "السمبوكسي" في مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أثناء استحمامه بمياه الترعة.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من بعض أهالي بندر بني عبيد، بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "السمبوکسي".
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أن الجثمان للمدعو "محمد محمود حسني" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم ببندر بني عبيد ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى بني عبيد المركزي.
وبسؤال والده أقر بأنه أثناء استحمام نجله بمياه الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1540/ 2021 إداري مركز بني عبيد، وجاري العرض على النيابة العامة.