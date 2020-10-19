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غرق طفل في مياه ترعة بمحافظة الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:57 م

لقى طالب مصرعه غرقًا بمياه ترعة "السمبوكسي" في مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أثناء استحمامه بمياه الترعة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من بعض أهالي بندر بني عبيد، بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "السمبوکسي".

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أن الجثمان للمدعو "محمد محمود حسني" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم ببندر بني عبيد ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى بني عبيد المركزي.

وبسؤال والده أقر بأنه أثناء استحمام نجله بمياه الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1540/ 2021 إداري مركز بني عبيد، وجاري العرض على النيابة العامة.


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