فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بلقب هداف يورو 2020، متفوقا بذلك على جميع هدافي البطولة، بما فيهم منافسه التشيكي "باتريك تشيك".

وقد تفوق "رونالدو" على "تشيك" رغم تسجيلهما لنفس العدد من الأهداف، وذلك لأن النجم البرتغالي نجح في صناعة هدف متفوقا على المهاجم "التشيكي".

ولكن هذا ليس الإنجاز الوحيد الذي يحتفل به "رونالدو" خلال شهر واحد، حيث افتتح نجم فريق يوفنتوس، مطلع شهر يونيو الماضي، أحدث فرع من سلسلة فنادقه الشهيرة "بيستانا سي إر سفن" بولاية نيويورك الأمريكية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن فندق رونالدو الجديد بنيويورك بات الأول له خارج القارة الأوروبية، وتبلغ قيمة الليلة الواحدة فيه 117 جنيها استرلينيا.

وقد احتفظ "رونالدو" بهويته داخل فندقه، حيث يقدم المطعم الخاص بالفندق أطباقا برتغالية، وكذلك عددا من أشهر وأشهى الأطباق العالمية، بالإضافات لوجود غرف اجتماعات لرجال الأعمال ومراكز لياقة بدنية وصالة ألعاب رياضية.

وقد أعلن "رنالدو" عن تخطيطه لافتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادقه في مدينة مراكش المغربية، ومانشستر الإنجليزية، والعاصمة الفرنسية باريس.

وتسبب "رونالدو" خلال مطلع الشهر الجاري في انخفاض قدره 4 مليارات دولار في أسعار أسهم شركة المشروبات الغازية الكبرى "كوكاكولا"، وذلك بسبب إبعاده لزجاجتي "كوكاكولا"، خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء منتخب بلاده والمجر في بطولة أمم أوروبا 2020.

حيث ما إن جلس كريستيانو رونالدو على الطاولة استعدادا لبدء المؤتمر الصحفي، حتى لا حظ وجود زجاجتي "كوكاكولا"، فنقلهما إلى مكان آخر على الطاولة حتى لا تكونا أمامه، رغم أن شركة "كوكاكولا" أحد الرعاة الرسميين لبطولة "يورو 2020"، ثم أمسك نجم الكرة البرتغالية بزجاجة مياة كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء، وقد نجح في التأثير وإيصال هذه الرسالة للعالم.

تصدر "رونالدو" المشهد مرة أخرى، خلال الشهر الجاري أيضا، عندما أصبح واحدا ضمن قائمة أثرياء إنستجرام، حيث كان هناك اعتقاد سائد بأن مشاهير الفن هم وحدهم القادرون على تحصيل أجور أكثر من أي شخص آخر، مقابل المشاركة بإعلان ترويجي.

ولكن تمكن مهاجم يوفنتوس من أن يفرض على المعلنين مبلغ 1.6 مليون دولار لكل منشور على حسابه، وذلك وفقا لشركة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هوبر إتش كيو.

وبات البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى 308 ملايين شخص.

حيث أطاح نجم ريال مدريد السابق، من الصدارة بالمصارع الذي تحول إلى ممثل "دواين جونسون" الملقب "ذا روك" والذي يتابعه 250 مليون متابع، ويمكنه الحصول على ما يزيد قليلا عن 1.52 مليون دولار وذلك وفقا لموقع "بي بي سي".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها "رونالدو" تصنيف المشاهير والمؤثرين لأغلى إعلان على إنستجرام، والتي بدأت في عام 2017.