وزير الخارجية الألماني يدعو إلى سحب المقاتلين السوريين من ليبيا

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دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى البدء قريبا في سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقبل بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، قال ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الأربعاء إنه ينبغي البدء بالمرتزقة السوريين الذين استعانت بهم أطراف مختلفة في الصراع الليبي.

وأضاف:" إذا بدأنا في هذه العملية، سيتعين على قوات أخرى، وكذلك قوات نظامية موجودة في ليبيا، أن تغادر البلاد شيئا فشيئا".

كان ممثلو 16 دولة اتفقوا قبل ثلاثة أسابيع في مؤتمر برلين 2 على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشارك في المؤتمر أهم الأطراف المعنية بالصراع الليبي، ومنها روسيا وتركيا ومصر والإمارات.

وتقرر سحب القوات الأجنبية ووقف توريدات الأسلحة إلى ليبيا في مؤتمر برلين الأول مطلع العام الماضي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه لا يزال هناك 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.

وتم إدراج النتائج التي توصل لها مؤتمر برلين على جدول أعمال مجلس الأمن لغد الخميس، وتعد هذه الجلسة هي السبب الرئيسي لقيام ماس بزيارة للولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.