روحاني يعرب عن أسفه لضياع فرص التوصل إلى اتفاق نووي مع أمريكا

أعرب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن أسفه لضياع فرص بلاده في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة.

وقال روحاني الذي من المقرر أن يغادر منصبه في الثالث من أغسطس المقبل: "يؤسفني للغاية وضع عقبات في طريق الحكومة، وهو ما تسبب في ضياع فرصة التوصل إلى اتفاق مبكر خلال المفاوضات النووية".

وألقى روحاني باللائمة على المتشددين في بلاده، الذين يعارضون ليس فقط الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن أيضا التوصل لاتفاق جديد خلال المفاوضات الجارية في فيينا.

كما عارض روحاني بشدة انتقادات المتشددين بأن الاتفاق النووي أضعف البرنامج النووي الإيراني.

وأكد روحاني أن بلاده قادرة على تخصيب اليوارنيوم بنسبة 90% إذا اقتضت الحاجة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن الرئيس الإيراني قوله اليوم :"منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و 60% ، وبإمكانها أيضا التخصيب بنسبة 90% إذا احتجنا لذلك".

وأكد أن من الأهداف شديدة الأهمية لحكومته "ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن روحاني القول إنه يأمل في أن تتمكن حكومة خليفته الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي من استكمال التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وبعد ساعات من تصريحات روحاني، نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ، رسما بيانيا يشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ شهر حزيران /يونيو.

وصرح دبلوماسيون لبلومبرج في وقت سابق الأسبوع الجاري أنه ليس من المرجح أن تعود إيران إلى المفاوضات التي تهدف إلى استعادة الاتفاق التاريخي ،الذي انهار تقريبا بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد الانسحاب منه في عام 2018 .

وتراقب أسواق الطاقة المحادثات عن كثب متوقعة زيادة في صادرات النفط والغاز الإيرانية إذا تم رفع العقوبات عن مبيعات البلاد.