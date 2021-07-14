 المرصد السوري: جرحى في هجوم استهدف نقطة لقوات سورية الديمقراطية شرقي دير الزور - بوابة الشروق
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المرصد السوري: جرحى في هجوم استهدف نقطة لقوات سورية الديمقراطية شرقي دير الزور

د ب ا
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 12:06 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش شنوا هجوما مسلحا على نقطة عسكرية تابعة لقوات سورية الديمقراطية "قسد" في بلدة الشحيل شرقي دير الزور.

وذكر المرصد اليوم الأربعاء أن اشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لسقوط جرحى.

وقامت قسد على إثر ذلك بمداهمة منازل محيطة بالنقطة المستهدفة واعتقال شابين اثنين على الأقل.

ويقوم مسلحون يرجح أنهم من داعش بصورة متكررة بشن هجمات تستهدف قوات قسد، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها. وكانت قسد لعبت دورا محوريا في هزيمة تنظيم داعش في سورية.

 


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