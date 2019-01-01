رحب عبدالله جمعة مدافع الزمالك بفكرة انتقال شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي إلى القلعة اليضاء.

وأضاف في تصريحات لقناة الزمالك : "أتمنى بالطبع انضمامه للزمالك، لقد حدثت مفاوضات معه بالفعل أثناء فترة رئاسة مرتضى منصور للنادي".

وتابع: "ماذا سيضيف صالح جمعة للزمالك؟ .. اسم نادي الزمالك هو سيضيف له.. صالح ظلم نفسه كثيرا، لم يكن يركز في كرة القدم، لكنه إذا استعاد مستواه سيصبح الأفضل في مركزه بمصر".

وتحدث عبدالله جمعة عن علاقاته بزملائه في الفريق، حيث أكد أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس المرمى، من أقرب اللاعبين إليه سواء داخل أ خارج الملعب".

وتابع: "الآن لا نركز من يلعب ومن يجلس بديلاً، هدفنا واحد وتعاهدنا عليه جميعا وهو تحقيق لقب الدوري وأيضا كأس مصر".