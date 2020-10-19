ابنة رئيس جنوب إفريقيا السابق تواجه ادعاءات بالتحريض على أعمال العنف

واجهت واحدة من بنات رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، ادعاءات بالتحريض على احتجاجات عنيفة، أودت بحياة 72 شخصا على الأقل وشهدت عمليات نهب واسعة النطاق وإغلاق شركات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



ويوجد 12 شخصا على رادار السلطات، بسبب تأجيج أعمال الشغب، طبقا لما قاله وزير الشرطة، بهيكي سيلي للصحفيين أمس الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كانت دودوزيل زوما-سامبوندلا، يجري التحقيق معها الآن .



وكان حساب لم يتم التحقق من صحته على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، باسمها، قد شجع الناس على التظاهر ضد حبس والدها (79 عاما)، بتهمة ازدراء المحكمة الاسبوع الماضي.



ولم تحاول النأي بنفسها عن المشاركات.



ولم تنجح محاولات وكالة "بلومبرج" للوصول إلى ابنة زوما للحصول على تعقيب منها.



ونأى حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم" بنفسه عن التعليقات المنسوبة لابنة زوما، قائلا إنه سيتم استدعاؤها لتوضيح تغريداتها بوصفها عضوة في الحزب.



وقال التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه يعتزم توجيه شكوى ضدها.