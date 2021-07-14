 مجلس الوزراء السعودي يجدد دعمه لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي يجدد دعمه لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 5:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 5:52 ص

 جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس دعا المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا ) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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