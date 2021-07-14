3 سيدات يطلقن عريضة لمنع العنصريين من حضور مباريات كرة القدم في لندن

تعرض اللاعبون (ماركوس راشفورد، وجادون سانشو، وبوكايو ساكا)، للعديد من الإساءات العنصرية؛ بسبب فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية، الأحد الماضي، في نهائي كأس أوروبا الذي خسرته إنجلترا أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي في لندن.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على "تويتر": "نشعر بالاشمئزاز؛ لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد المباراة، نحن نقف بجانب لاعبينا".

وعلى خلفية هذه الإساءات العنصرية، قامت 3 سيدات محجبات، وهن: (شايستا عزيز، وهدى جواد، وآمنة عبداللطيف)، بعمل عريضة بعنوان "منع العنصريين من حضور جميع مبارايات كرة القدم بإنجلترا مدى الحياة"؛ وذلك لأنهن أصبحن يشعرن بأن لعبة كرة القدم غير آمنة بالنسبة لأبنائهن المسلمين أصحاب البشرة السمراء.

تقول "هدى"، إحدى مطلقي العريضة، لـ"دايلي ميل": "أشعر بالخوف من مشاهدة مباريات كرة القدم في الأماكن العامة، بالرغم من أنني أسكن بجانب استاد ويمبلي"، موضحة أنها تشعر بالحزن لأن ابنها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، شاهد الإساءة التي تعرض لها الـ3 لاعبين من أصحاب البشرة السمراء بمنتخب إنجلترا عقب الهزيمة.

وأوضحت أن ابنها الذي يدرس في الصف الثالث بالمدرسة، قال لها إن اليوم الدراسي كان سيئا، لأن زملاؤه بالمدرسة تحدثوا مع ابنها عن الإساءات التي تعرض لها اللاعبين، واستوعب لأول مرة ما هي العنصرية؛ لذلك أصبحت أكثر خوفا على ابنها مما كانت في السابق.

تقول "هدى": "حزينة لأن ابني يسكن بالقرب من ملعب ويمبلي، ولا يستطيع رؤيته أو حتى الاقتراب منه؛ لأننا لا نشعر بالأمان وغير مرحب بنا هناك، مع أن كرة القدم تخصنا جميعا"، وأكدت السيدات الثلاث أنهن توقعن ما سيحدث للاعبين أصحاب البشرة السمراء بعدما أخفقوا في تسديد ركلات الترجيح، بالرغم من المجهود الذي بذلوه مع الفريق خلال المباريات السابقة.

تقول "شايستا عزيز"، عن العنصرية التي تتعرض لها هي وأسرتها: "العنصرية لا تتعلق بكرة القدم فقط للأسف، فهي جزء من الحمض النووي في بريطانيا، وعنصرية كرة القدم ما هي إلا انعكاس لذلك".

قام آلاف الأشخاص بالتوقيع على العريضة لمنع العنصريين من حضور مباريات كرة القدم مدى الحياة، لكن يوضحن السيدات مطلقي العريضة، أن هذه التوقيعات تحتاج لاتخاذ إجراءات على أرض الواقع، فكلمات الإدانة كثيرة، ولكنها تظل دون فعل، مشيرين إلى أنهن سيقمن بتغيير ما يستطعن تغييره، من أجل اللاعبين أصحاب البشرة السوداء، ومن أجل مستقبل أبنائهن أيضا.