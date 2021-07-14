قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفًا إياها بأنها «إثبات حالة».

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن مصر عليها الاعتماد في حل الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير، مشيدًا بأداء سامح شكري، وزير الخارجية، بالملف وكلمته أمام مجلس الأمن.

وأكد أن لإسرائيل تأثير بملف سد النهضة؛ لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إن الموقفين الأمريكي والروسي سيتغيران إذا اقتنعت إسرائيل بضرورة دعم مصر.

وذكر مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية، مشددًا على أهمية مطالبة الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.