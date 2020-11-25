 الخارجية الروسية: لا توجد أى دولة متضررة باللقاح الروسي ضد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: لا توجد أى دولة متضررة باللقاح الروسي ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 9:24 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن عدم وجود أي دولة "متضررة" بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، معتبرة أن تصريح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، حول ذلك يهدف لتنحية المصل الروسي من الأسواق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، " إننا نطلب تسمية قائمة ما يسمى بالدول المتضررة لكي يكون لتصريح السيد ماس أي أساس، لا نعلم أي شيء عن مثل هذه الدول".

وأضافت: "أن هناك دولا تسلمت اللقاح الروسي كمساعدة، بينما لا توجد هناك أي دول متضررة باللقاح الروسي أو المطالب السياسية المزعومة المرتبطة به؛ كما لا توجد أي شكوك في أن ما يعرضه ماس حول "ضمان الخيارات البديلة" يهدف إلى تنحية سبوتنيك V خارج قواعد التنافس".

وكان وزير الخارجية الألماني قد أعرب سابقا عن قلقه من تزايد نفوذ روسيا والصين في العالم من خلال تصدير لقاحاتهما ضد فيروس كورونا، داعيا إلى ضمان خيارات بديلة لها.

 

 

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