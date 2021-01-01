التعليم العالي: بدء الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية في العام الدراسي الجديد

استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول استعداد جامعة برج العرب التكنولوجية لبدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

أفاد تقرير تلقاه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استعدادت جامعة برج العرب التكنولوجية لبدء الدراسة بها مطلع العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، بالانتهاء من وضع اللوائح الدراسية للجامعة، وجميع الإنشاءات والتجهيزات للجامعة، وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

كما أشار التقرير إلى انتهاء تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، مع تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحد الأجهزة، استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة برج العرب التكنولوجية تقع على مساحة 42000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 456.3 مليون جنيه، موزعة كالأتي: (352.3 مليون جنية للإنشاءات، 25 مليون جنيه للأثاث، 35 مليون جنية للمعامل، 44 مليون جنيه للبنية المعلوماتية).

وأوضح أن الجامعة ستقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتخصصات الصحية، وتكنولوجيا السكك الحديد).

وأشار عبد الغفار إلى الدور المهم للجامعات التكنولوجية في تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن الشراكات الدولية التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.

وأوضح أن الجامعة تأتي ضمن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية التي تنشئها وزارة التعليم العالي، والتي تشمل: 6 جامعات، هي: (جامعة الغربية التكنولوجية – جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية – جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية – جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية) بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءًا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المُتعلقة بها.

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، وتقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.