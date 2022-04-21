وزيرة خارجية ألمانيا تستبعد تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا

استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تخفيف العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي نقاش مع مواطنين، قالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، اليوم الخميس، إن مثل هذه الخطوة لن تضمن إمداد الغاز القادم من روسيا " بل إننا سنكون عرضة للابتزاز بشكل مضاعف".

وحذرت بيربوك من أنه إذا تم قبول أن ينتهك أحد ما القانون الدولي "بأكثر الطرق الوحشية"، فإن ذلك سيكون بمثابة "دعوة لكل هؤلاء الذين يطأون حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية بالأقدام".

وأكدت بيربوك أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا لهذا السبب "طالما كانت في حاجة إلينا"، وأضافت "ولهذا السبب أيضا سنبقي على هذه العقوبات وسنضمن في الوقت نفسه عدم تقسيم المجتمع لدينا".

كانت الدول الغربية شددت بشكل تدريجي من عقوباتها على روسيا منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

وطالب ساسة من حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا بتخفيف العقوبات لأنها تضر أيضا بالاقتصاد الألماني.