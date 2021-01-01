رئيس الوزراء: سعر أنبوبة البوتاجاز 75 جنيها مقابل أن تكلفتها على الدولة 200 جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة في ظل الظروف شديدة القسوة والأزمات التي لا ذنب لها فيها، حريصة على حماية الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، من خلال مجموعة من المبادرات والآليات، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتابعها يوميا مع الحكومة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن «الدولة تضع مجموعة من المبادرات والآليات، لاجتياز تلك الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية، والخروج منها بأقل ضرر ممكن على الدولة المصرية».

وأشار إلى أن سعر أنبوبة البوتاجاز -قبل الزيادات في الأسعار العالمية- 65 جنيهًا وتكلف الدولة 150 جنيهًا، منوهًا إلى أن الزيادة في أسعار الوقود، أدت إلى زيادة التكلفة على الدولة إلى 200 جنيه للأنبوبة الواحدة.

وتابع: «رغم ذلك زودنا 10 جنيهات في الأنبوبة، سعرها الآن 75 جنيهًا مقابل أن تكلفتها على الدولة 200 جنيها، ومن المقرر أن يزداد دعم البوتاجاز هذا العام، وهو ما دفع الحكومة لرفع دعم المنتجات البترولية من 18 مليار جنيه العام الماضي، إلى 30 مليار جنيه العام الجاري».