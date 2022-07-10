بايدن: إسرائيل الآن أكثر أمنا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحماية الأمن الإسرائيلي في الحاضر والمستقبل، معتبرا أن أمن إسرائيل "شأن لا يتعلق به أو بأي رئيس أمريكي آخر"، وقال إن "إسرائيل لن تكون لوحدها طالما أن أمريكا موجودة".

وأضاف الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الخميس - أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى إسرائيل الآن أكثر أمنا واستقرارا، مؤكدا على التواصل القوي "بين شعوبنا ومسؤليتنا، لكي نعززه ونعمقه خلال مواجهتنا للعديد من التحديات".

ومنح الرئيس الإسرائيلي، وسام "الشرف الرئاسي" للرئيس الأمريكي، وقال هرتسوج، إن بايدن هو الرئيس الـ 15، الذي حظى بشرف لقائه، فكان دوما صديقا لإسرائيل وشعبها لمدة سنوات.

وأضاف أن زيارة بايدن تأتي في وقت هام خلال فترة تعاني "البلاد" من الحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا، وتحديات أخرى، مشيرا إلى أن علاقة إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن بالأهمية التي هي عليها اليوم فيما يتعلق بالإزدهار والديمقراطية.

وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان على تحقيق الاستقرار والاندماج في المنطقة، مشددا على أن الشراكة مع الولايات المتحدة حاسمة للغاية فى هذه الفترة وهامة للشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن البلدين متحدان في موقفهما تجاه إيران وأذرعها في المنطقة.