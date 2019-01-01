شركة سياحة ألمانية ترصد زيادة ملحوظة في عدد السائحين ببرلين هذا العام

أعلنت شركة سياحة ألمانية رصدها لزيادة عدد السائحين بالعاصمة برلين من جديد هذا العام بعد انتهاء كثير من قيود مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وصرح متحدث باسم شركة السياحة "فيزيت برلين"، بأن نحو 3.3 مليون شخص جاءوا لزيارة العاصمة الألمانية في الفترة بين شهري يناير ومايو الماضيين.

ويشار إلى أن هذا العدد يزيد بإجمالي ستة أضعاف مقارنة بما كان عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين خلال تلك الفترة من العام الماضي نحو 541 ألف شخص فقط.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن عدد ليالي المبيت السياحية ببرلين زادت من 7. 1 مليون ليلة تقريبا في الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو من عام 2021 إلى 4. 8 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الجاري.

وقال المتحدث: "الاتجاه يعد إيجابيا، إننا على طريق جيد".

وبحسب البيانات، جاء نحو ثلث هؤلاء السائحين المسجلين في برلين هذا العام خلال شهر مايو وحده.

ولكن المتحدث أشار إلى أنه ليس متوقعا الوصول إلى المستوى الذي كان عليه عدد السائحين في عام 2019، أي قبل أزمة كورونا.

يذكر أن شركة "فيزيت برلين" سجلت نحو 4ر5 مليون سائح في برلين خلال الفترة بين يناير ومايو من عام 2019.

وكانت أعداد السائحين تراجعت بقوة بسبب وباء كورونا خلال العامين الماضيين.