 عودة السلطات البلدية المركزية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي بأوكرانيا - بوابة الشروق
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عودة السلطات البلدية المركزية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي بأوكرانيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 3:29 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المجالس البلدية المركزية استعادت كافة سلطاتها على جميع أنحاء الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية بأوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، بحسب وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، اليوم الخميس، أنه بفضل الدعم الإنساني والإداري في جميع المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، جرت استعادة المجالس البلدية المركزية لسلطاتها وتوفير الإمدادات الغذائية.

وأضاف البيان: "أن الحياة بدأت تدب في أسواق وخدمات مدينة خاركوف وتعود إلى مسارها الطبيعي تدريجيا، بينما يعمل السكان المحليون، بالتعاون مع عناصر الجيش الروسي، على ترميم البنى التحتية المدمرة، ويأملون في أن ينتهي كل شيء قريبا، وتعود الحياة السلمية الطبيعية إلى المدن والبلدات".


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