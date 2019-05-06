بابا الفاتيكان يطالب بـعدم التسامح مطلقا مع الاعتداء الجنسي على الأطفال

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال لقاء ديني، اليوم الخميس، إلى تبني نهج "عدم التسامح مطلقا" مع حالات الاعتداء الجنسي على أطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا- في كلمته للمشاركين بالمجمع العام للرهبانية الباسيلية للقديس جوزافات ورهبانيّة أمِّ الله ورهبانيّة الرسالة: "من فضلكم، لا تتستروا على هذه الحقيقة"، وشدد على أنه لا يجب أن يشعر شخص ما بالخجل من الكشف عن حالات الاعتداء، مضيفا أن نقل المعتدي من مكان إلى مكان آخر ليس حلا للمشكلة.

ولطالما هزت فضائح الكشف عن حدوث انتهاكات جنسية بحق الأطفال، الكنيسة الكاثوليكية.

وفي ألمانيا، تقع أبرشية ميونيخ وفرايسنيج، وأبرشية كولونيا في القلب من فضيحة تتعلق بالتستر الممنهج على عمليات اعتداء جنسي بحق أطفال .

وفي فرنسا، تم تشكيل لجنة للتحقيق في وقوع اعتداءات جنسية مماثلة في الكنيسة.

وبحسب دراسة صدرت في أكتوبر الماضي، تعرض حوالي 216 ألف طفل ومراهق للاعتداء الجنسي من قبل قساوسة منذ خمسينات القرن الماضي.