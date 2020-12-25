رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد المضي قدما على طريق المصلحة الوطنية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الخميس، العزم على المضي قدما على طريق تحقيق المصلحة الوطنية، إلى جانب تلك الإقليمية.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن دراجي قال - في رسالة وجهها إلى الجمعية العامة للاتحاد الإيطالي للعمل اليوم - إن "لإدارات المقاطعات دور في التوليف بين متطلبات الأقاليم واحتياجات البلديات"، مشيراً إلى أن "الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود تنص على أن تتحمل السلطات المحلية المسؤولية وتمتلك الفرصة لتصميم مشاريع للمساهمة في نمو مستدام لإيطاليا"، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات المواطنين.



وأضاف رئيس الحكومة: إن الأمر يتعلق بابتكار مهم، يشهد على تصميمنا على المضي قدمًا في مجال المصلحة الوطنية إلى جانب مصلحة الأقاليم.



وأردف أنه "لهذا السبب أيضًا قمنا بمراجعة القانون الموحد بشأن تنظيم السلطات المحلية". واختتم بالقول "إننا نريد تعزيز المقاطعات كمستوى هام من مستويات الحكم في الأقاليم".