 الإمارات تستثمر ملياري دولار لإنشاء مجمعات غذائية في الهند - بوابة الشروق
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الإمارات تستثمر ملياري دولار لإنشاء مجمعات غذائية في الهند

علم الإمارات
علم الإمارات
د ب أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 8:21 م

تعتزم الإمارات العربية المتحدة استثمار ملياري دولار لإنشاء مجمعات غذائية في أنحاء الهند، في إطار جهود تبذلها مجموعة مكونة من أربع دول بقيادة الولايات المتحدة، للمساعدة في التعامل مع انعدام الأمن الغذائي بجنوب آسيا والشرق الأوسط، بحسب ما أودرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المجموعة، إنه سيتم ربط القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل بتقنيات "لتقليل هدر الطعام وتلفه، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة" في المجمعات الغذائية.

وتأتي الخطة الاستثمارية عقب عقد الاجتماع الأول لقادة مجموعة "آي 2 يو 2" التي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة اليوم الخميس.

ويرأس الرئيس الأمريكي جو بايدن الاجتماع أثناء الجولة التي يجريها حاليا في الشرق الأوسط.

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