بريطانيا: نزاهة الانتخابات الرئاسية في كولومبيا تشير إلى التزامها بالسلام الدائم

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اعتبرت سفيرة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن باربرا وودوارد أن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في كولومبيا، يشير إلى التزامها بـ"السلام الدائم".

وهنأت وودوارد - في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول كولومبيا - شعب كولومبيا على إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، وفق ما نقلته بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني اليوم الخميس.

وأشادت بالتزام الرئيس المنتخب بترو بالتنفيذ الشامل لاتفاق السلام النهائي والتصدي للتحديات المتبقية، وعلى رأسها: ضمان الأمن للمجتمعات الضعيفة المتضررة من العنف والنزوح والحبس.

ورحبت بالتزام الإدارة القادمة بتهيئة الظروف لسلام دائم في كولومبيا، وقالت "نأمل أن يساهم استئناف المحادثات مع جيش التحرير الوطني في ذلك".

وجددت التزام المملكة المتحدة بدعم كولومبيا في طريقها نحو السلام الدائم ومساعدة شعب كولومبيا على التغلب على التحديات المتبقية.

جدير بالذكر أن عقودا من العنف والنزاع المسلح في كولومبيا؛ خلقت عقبات كبيرة أمام التنمية البشرية والسلام المستدام.

ع م ر - ك ف