الأمير تشارلز وكاميلا يشيدان بعودة كرنفال نوتنج هيل بعد توقف 3 سنوات بسبب كورونا

رحب الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته ودوقة كورنوال كاميلا بعودة "كرنفال نوتنج هيل" الشهر المقبل بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب كورونا.



ولم يقام الكرنفال، وهو أكبر احتفال في مدينة لندن بل وفي أوروبا، بشكله المعتاد منذ عام 2019، لكنه من المقرر أن يعود في غرب لندن في حي نوتنج هيل في أغسطس مع توقع حشود تزيد عن مليون شخص.



واحتفل الأمير تشارلز وكاميلا بعودة الاحتفال المحبوب في الهواء الطلق خلال زيارتهما إلى مسرح الفنون في نوتينج هيل، حيث قام الزوجان بالاعلان عن عودة الكرنفال الشهر المقبل.



أقيم كرنفال نوتينج هيل الأول في عام 1966 واليوم يعد أكبر حدث لمهرجان عام يقام في شوارع أوروبا.



قال ماثيو فيليب، الرئيس التنفيذي لصندوق الكرنفال الذي استضاف الزيارة الملكية: "إنه أكبر احتفال بالثقافة السوداء على هذا الكوكب وشيء يجب أن نفخر به جميعًا."



وأضاف: "إنه يحتفل بشكل أساسي بالثقافة السوداء ولكنه يرحب بجميع الثقافات والأشخاص من جميع الخلفيات وجميع الأديان والأعراق والجنس والتوجه الجنسي - إنه تجمع حقيقي".