فيروس كورونا: جدول زمني لما يحدث لأجسامنا بعد الإصابة بكوفيد 19

تبدأ العدوى بعد التواصل مع شخص مصاب بالفعل بفيروس كورونا.

عندما يتحدث الشخص أو يغني أو يسعل أو يعطس، يتم إطلاق قطرات صغيرة من اللعاب التي تحمل جزيئات فيروس كورونا. وكمية الفيروس تختلف اختلافا كبيرا من شخص لآخر.

يقول عالم الفيروسات، خوسيه إدواردو ليفي، الخبير الباحث في معهد الطب الاستوائي بجامعة ساو باولو: "لدى بعض الأفراد حمولة أقل أي حوالي 10 آلاف نسخة فيروسية لكل مليلتر من اللعاب..لكن متوسط ​​الحمولة يتراوح من 10 آلاف إلى مليون جسيم، وقد رأينا أشخاصا يحملون ما يصل إلى مليار نسخة فيروسية لكل مليلتر".

يمكن إطلاق هذه القطرات الصغيرة المصابة مباشرة على وجهنا، أو بقاؤها معلقة "تتجول" في الهواء لدقائق أو حتى ساعات.

هذه الديناميكية تذكرنا بدخان السجائر في الغرفة، واعتمادا على دوران الهواء في كل مكان، قد يستنشق الناس هذا الرذاذ أثناء التنفس.

هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه عملية العدوى ويستخدم الفيروس بروتين سبايك، الذي يغطي سطحه الخارجي، للاتصال بمستقبلات الخلايا في الأغشية المخاطية للأنف والفم والعينين.

ويبدأ الفيروس من تلك اللحظة بغزو الخلية ويستخدم آليتها البيولوجية لتكوين نسخ جديدة منه بشكل متكرر.

ويقدر ليفي أن "عملية النسخ هذه تنتج ما بين مئة إلى ألف فيروس جديد في خلية واحدة..هذا الرقم مرتفع للغاية بحيث لا تستطيع الخلية التعامل معه..وبعد انفجار الخلية وموتها، يتم إطلاق هذه الفيروسات التي تكرر نفس العملية في الخلايا المجاورة".

يرتبط هذا التكرار الهائل أيضا بظهور متحورات جديدة. ليست كل النسخ متطابقة، ويمكن أن يكون لبعضها طفرات جينية كبيرة. وإذا كان هذا التغيير في الجينوم يصب في مصلحة الفيروس، فإنه يفتح الباب أمام سلالات جديدة مثيرة للقلق - مثل متحورات ألفا وبيتا وغاما ودلتا وأوميكرون المعروفة.

الأيام 1 و 2 و 3: الحضانة

بعد أن تمكن فيروس كورونا من غزو الخلايا الأولى في الجسم، فإن الخطوة التالية هي توسيع مجال عمله.

مع إطلاق كل خلية تم غزوها آلاف النسخ، ينتشر الفيروس بصورة أوسع في الكائن الحي. تُعرف فترة التطور الصامت هذه، والتي لا يمكن اكتشاف وجود الفيروس خلالها، باسم الحضانة.

يقول عالم الفيروسات أندرسون إف. بريتو، الباحث العلمي في معهد تودوس بيلا ساودي Todos pela Saúde في البرازيل: "لقد لاحظنا أن وقت حضانة المتغيرات الجديدة قد تقلص".

ووفقا لتقرير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن فترة حضانة متحور ألفا كانت تستمر في المتوسط، من خمسة إلى ستة أيام، أما في الطفرة المتحورة دلتا، فقد انخفضت الحضانة إلى أربعة أيام.

وبالنسبة لمتحور أوميكرون تقلصت فترة الحضانة إلى ثلاثة أيام.

بعبارة أخرى: في حين أن الأعراض النموذجية لكوفيد 19 كانت تستغرق ما يقرب من أسبوع للظهور، فقد تحدث الآن بين عشية وضحاها. لكن قد يختلف وقت الحضانة: في بعض الحالات، تظهر الأعراض لأول مرة بعد 14 يوما من التعرض الأولي للفيروس.