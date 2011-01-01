كارثة فوكوشيما: محكمة في اليابان تلزم مدراء سابقين بدفع تعويض بقيمة 97 مليار دولار

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أمرت محكمة في اليابان مدراء سابقين في الشركة المشغّلة لمحطة فوكوشيما النووية بدفع 13 تريليون ين (97 مليار دولار)، بسبب فشلهم في منع وقوع كارثة في عام 2011.

ورفع مساهمون في الشركة دعوى قضائية في عام 2012 ضد مدراء سابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، عقب انصهار حدث جراء موجات مد عاتية (تسونامي).

وحكمت المحكمة بأنه كان من الممكن أن يمنع المدراء التنفيذيون الحادث، لو تصرفوا بموجب الحرص الواجب.

وقدّمت شركة تيبكو اعتذارها، لكنها لم تعلّق على الحكم القضائي.