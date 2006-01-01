وزيرة الثقافة التونسية تشهد عرض افتتاح مهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ56

شهدت وزيرة الثقافة التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، العرض المسرحي التونسي "على هواك" الذي افتتح فعاليات الدورة 56 من مهرجان الحمامات الدولي، بالمركز الثقافي الدولي للحمامات.

كما شهد العرض، الذي جاء تكريمًا لروح الفنانة التونسية الراحلة زينب فرحات، كل من والية "نابل" صباح ملاك ومدير المهرجان لسعد سعي، بحضور عدد كبير من جمهور المهرجان ونخبة من الفنانين المسرحيين والنقاد والصحفيين.

وشارك في العرض، مجموعة من فنانين الموسيقى والمسرح في تونس، حيث تطرق إلى بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية بأسلوب كوميدي ساخر.

وتشمل فعاليات دورة مهرجان هذا العام، التي تقام بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات حتى 19 أغسطس المقبل، 18 عرضًا موسيقيًا من تونس بينهم عرضي الافتتاح والختام، إلى جانب عروض من لبنان ومصر وفلسطين وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبلجيكا وكوبا.