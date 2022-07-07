السعودية تعلن مغادرة 48 ألف حاجا المملكة بعد إتمام المناسك

غادر 48 ألف حاجا المملكة العربية السعودية بعد أن أتموا مناسكهم بكل سهولة ويسر حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية ،اليوم الخميس.



وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت الجمعة الماضية، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 899 ألفا، و353 حاجا، منهم أكثر من 700 ألف حاج من خارج المملكة.



وكانت السعودية أعلنت أنها رفعت عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج لأداء الفريضة، منهم 850 ألفا من الخارج في ظل تخفيف القيود المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير.



ففي 2019، شارك نحو 5ر2 مليون حاج من أنحاء العالم في أداء المناسك، وهو عدد تراجع إلى 60 ألف واقتصر على المواطنين والمقيمين الملقحين من داخل المملكة في 2021، مقابل بضعة آلاف في 2020.