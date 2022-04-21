أفاد تقرير إخباري بأن رجلا حُكم عليه غيابيا لتورطه في أعمال شغب خلال قمة مجموعة الثمانية في مدينة جنوة الإيطالية عام 2001، يواجه حكما بالسجن لفترة طويلة في إيطاليا، بعدما مهدت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي الطريق، اليوم الخميس، لتسليمه من فرنسا.

وكانت قمة جنوة لمجموعة الديمقراطيات الصناعية الثمانية، والتي كانت تضم روسيا في الماضي، قبل أن يتم تقليصها إلى مجموعة السبع بسبب عمليات توغل روسية في الأراضي الأوكرانية، قد عكر صفوها أعمال شغب خطيرة.

وحكمت إيطاليا على أحد المتظاهرين بالسجن لمدة 12 عاما ونصف جراء أعمال تدمير ونهب.

وسعت إيطاليا إلى تسليمه منذ انتقل إلى فرنسا التي رفضت الطلب، وقالت إن القضية لا تستوفي شرط ازدواج الإجرام الذي ينص على أنه يجب أن يعد الفعل جنائيا في البلدين.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية هذه الحجة اليوم الخميس، وخلصت إلى أن الأفعال المذكورة تعد جنائية بالفعل في كل من إيطاليا وفرنسا.

وتعود القضية الآن للمحاكم الفرنسية لإصدار حكم نهائي، يتعين أن يأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية.