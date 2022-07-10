فرنسا تحيي قتال أوكرانيا في العرض العسكري بيوم الباستيل

حيت فرنسا قتال أوكرانيا من أجل الحرية في العرض العسكري بيوم الباستيل اليوم الخميس، وبعثت برسالة تضامن مع دول أخرى في شرق أوروبا.

وشارك في مسيرة النصر وحدات عسكرية من دول البلطيق وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا في شارع الشانزليزيه في باريس، من قوس النصر إلى ساحة الكونوكورد.

وسارت خلفهم قوات عسكرية فرنسية تم إرسالها إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث يعزز الحلف الغربي دفاعاته في رد فعل على غزو روسيا لأوكرانيا.

وشاهد الرئيس إيمانويل ماكرون أكثر من 6300 عسكري وعضو في الأجهزة الأمنية في العرض الذي يقام لإحياء ذكرى اقتحام الباستيل في عام 1789، والذي ينظر إليه على أنه البداية الرمزية للثورة الفرنسية.

ووفقا للتقاليد، وقف ماكرون في سيارة مكشوفة تسير في شارع الشانزليزية قبل أن يصل إلى منصة المشاهدة في ساحة الكونكورد.

وكتب ماكرون في تغريدة عبر موقع تويتر: "إلى جنودنا ورجال سلاح الطيران والبحرية، إلى شرطتنا وقوات الدرك، إلى رجال الإطفاء وإلى جميع هؤلاء الأبطال المخلصين لأمتنا: أشكركم!".

وأضاف: "عادت الحرب إلى قارتنا. لقد تأقلمنا. في البحر، خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي الجو، خاصة في دول البلطيق، وفي البر في رومانيا وإستونيا. جيوشنا سريعة الاستجابة ونموذجية ويعترف بها حلفاؤنا".

وتم تنظيم احتفالات العام الجاري تحت شعار "مشاركة الشعلة"، الذي يهدف إلى استحضار المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية والدعوة إلى الوحدة في مواجهة الأزمات الحالية.