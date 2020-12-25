تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ألقوا فيها الضوء على لحظات التقطتها عدسات الكاميرا خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في تل أبيب، بحسب تقرير نشره موقع «CNN» عربية.

ونشرت صحفية «THE SUN» البريطانية، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، وهو يسأل: «ماذا أفعل الآن؟»، بعد نزوله من طائرته الخاصة، وتحية مستقبليه من الجانب الإسرائيلي.

وألقى الرئيس الأمريكي بعد ذلك كلمة تطرق فيها إلى «الهولوكوست»، ليقع بزلة لسان أثناء الحديث، قائلًا: «لنبقي حقيقة وشرف الهولوكوست.. ورعب الهولوكوست، ونكرم هؤلاء الذين فقدناهم..».

وكثّف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، غداة وصوله إلى إسرائيل، محادثاته مع القادة الإسرائيليين، وبحث معهم الملفات الساخنة، كما تم التوقيع على «إعلان القدس»، الذي رسّخ التعاون بين الولايات المتحدة والدولة العبرية.

وجددت الولايات المتحدة خلال توقيع الإعلان التزامها بأمن إسرائيل وقوة ردعها، كما أكد الإعلان التزام واشنطن بردع التهديدات الإيرانية النووية، وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأشار الإعلان الأمريكي - الإسرائيلي، في ذات الصدد إلى أن واشنطن ستستخدم قوتها لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، كما أوضح الإعلان إلى أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني.

ولفت إلى أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح أمريكا وركيزة للأمن الإقليمي، كما شكل التفاهم على التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة محورا مهما من محاور الإعلان الموقع بين الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة التعاون في أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن إسرائيل.