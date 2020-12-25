أجمع عدد كبير من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالصف الثالث الثانوي العام بالأقصر، على صعوبة أسئلة امتحاني فيزياء والتاريخ، اليوم الخميس، سادس أيام ماراثون الامتحانات.

وقالت فاطمة حسن ممتحنة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، إن مستوى امتحان مادة الفيزياء جاء صعبا للغاية في معظم نقاطه، واستلزم ذلك وقتا طويلا في التفكير بالإجابات، لذلك لم يستطع عدد كبير من زملائها حل الامتحان بشكل صحيح.

وأضافت فاطمة حسن، لـ"الشروق"، أن صعوبة الامتحان جاءت على عكس المتوقع بالنسبة لهم بعد ما تدربوا على جميع امتحانات السنوات السابقة التي توقعوا في نفس الوقت أن يأتي منها نقاط كثيرة في امتحان هذا العام.

وأوضحت ولاء زكي طالبة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، أنه من صعوبة امتحان الفيزياء خرج العديد من زميلاتها في حالة بكاء هيستيري بسبب مستوى المادة الصعب خاصة بعد امتحان الكيمياء وإحساسهم بضياع مجهودهم طوال العام لتحصيل درجات مرتفعة.

واستطردت ولاء زكي، لـ"الشروق"، أن صعوبة مستوى يحتاج العالم "أينشتاين" لحله وهو ما يعني أن نظام التعليم الجديد ما كان له إلا أثرا سلبيا على معظم الطلاب في تقدير الإجابات حتى التي كانت بالإمكان.

وأشار محمد فضل ممتحن بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، إلى أن امتحان التاريخ تضمن أكثر عدد من النقاط الصعبة متفوقا في صعوبته على امتحانات السنوات السابقة التي تدربوا عليها مرارا وتكرارا، وذلك بشهادة زملائه المتفوقين دراسيا.

وتابع فضل، لـ"الشروق": "نقاط كثيرة في غاية الصعوبة وردت بامتحان التاريخ اليوم، وتحتاج لتفكير بشكل كبير، لذلك أتوقع ألا يستطع أحد من زملائي تحصيل الدرجات النهائية في هذا الامتحان".

وأكد محمود شحات ممتحن بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، أن مستوى امتحان مادة التاريخ اختلف عليه عدد كبير من الطلاب فمنهم من أكد أنه في المتوسط ومنهم من اعتبره أنه جاء صعبا، لكن الجميع اتفق على عدم كفاية الوقت مهدرا مجهودا كبير تم بذله طوال العام من أجل هذه المادة.

وأكمل شحات: "معظم طلبة الشعبة الأدبية اليوم من شدة حزنهم علقوا على مستوى الامتحان بأن الذي وضعه من الوزارة يعجز عن حله بالكامل في الزمن الذي حدده له بنفسه"، متسائلا: "هل كان يريد تعجيز الطلاب؟ ".

واوضح أن مجهود 11 شهرا من الدراسة والمذاكرة وما صاحب ذلك من تكاليف وأعباء مادية تحملتها أسرهم، ذهب جفاء كالسراب بسبب من وضع امتحان تعجيزي كامتحان اليوم.