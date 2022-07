استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها: لقد كانت البلاد في أيد أمينة

أعلنت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، عن استقالتها رسميا من منصبها مع أعضاء حكومتها، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ودعت كالاس لعقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الجمعة، حيث طلبت تفويضا لائتلافها الحكومي الجديد مع حزب الإسماع القومي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

I will form a new government. According to the constitution, I just announced that the current government will resign.



I’ve proposed to convene extraordinary parliament sitting on Friday, where I'll ask for a mandate for the new government coalition.



