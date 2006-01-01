الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 5 إرهابيين

اعتقلت المخابرات الروسية، 5 عناصر تابعين للتنظيم الإرهابي "هيئة تحرير الشام"، المحظور في روسيا.

وقال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي -وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس- إنه "تم في جمهورية قبردينو بلقاريا ومقاطعات موسكو وأستراخان وفولجوجراد وسامارا، اعتقال 5 مواطنين روس، متواطئين مع المنظمة الإرهابية الدولية، هيئة تحرير الشام، العاملة حاليا في الأراضي السورية".

وأضاف المصدر أن المعتقلين قاموا بجمع وتحويل الأموال، تحت ستار العمل الخيري، لتلبية احتياجات المسلحين الموجودين في سوريا، لافتا إلى أنه تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين على أجهزة اتصال ووسائل دفع مالي، وكذلك مواد وثائقية أخرى تؤكد ضلوعهم في نشاطات غير قانونية.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في أبريل ويوليو من العام الماضي، إحباط هجمات إرهابية في سيمفيروبول وأوفا، قام بالتحضير لها أنصار هذا التنظيم الإرهابي، حيث ذكرت المخابرات الروسية، أن الإرهابيين خططوا لتفجير منشآت ومواقع أمنية في بشكيريا وكذلك مؤسسة تعليمية في القرم.