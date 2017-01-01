العاهل المغربى يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولى العهد الامير الحسن ، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، للمصادقة على مشروعات قوانيين ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بأنه خلال الاجتماع وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون-اطار المتعلق بالمنظومة الصحية فى المغرب ومشروع قانون-اطار "بمثابة ميثاق الاستثمار ".

كما وافق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية

ووافق المجلس على مشروع قرار يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

واضاف البيان بانه تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن الملحقين العسكريين ومساعديهم ويهدف إلى انشاء منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المغرب بالهند و تركيا.

كما وافق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.