السيطرة على حرائق غابات بالقرب من مدينة سيبينيك الكرواتية

تم صباح اليوم الخميس السيطرة بصورة كبيرة على حريق غابات بالقرب من مدينة سيبينيك الساحلية بكرواتيا.



وقالت هيئة الحماية المدنية، إن الحريق لم يعد يمتد بصورة غير خاضعة للسيطرة، على الرغم من أن المناطق المتضررة تكبدت ضررا كبيرا.



وآتي الحريق، الذي اندلع منذ 24 ساعة، على 3000 هيكتار من المزروعات في قرى فوديش وزاتو وراسلينا، بما في ذلك الحرائق والحقول والغابات وحقول الكروم.



وقد احترق ما لايقل عن 20 مبنى في منطقتي زاتون وراسلينا.



وقد نقلت السلطات أمس الأربعاء سكان القريتين على متن قوارب لأماكن آمنة.



ويشارك 350 من رجال الإطفاء والعشرات من معدات الإطفاء وخمس طائرات في جهود الإطفاء.