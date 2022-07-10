عواد يتدرب على ركلات الجزاء

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خاض محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات إضافية خاصة على التصدي لركلات الجزاء؛ بعد انتهاء التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق اليوم الخميس خلال التدريب الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتلقى عواد في التدريبات الإضافية للتصدي لركلات الجزاء من أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق، بالإضافة لثنائي الفريق محمود علاء ويوسف إبراهيم “أوباما”.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على متابعة المران بنفسه، وأشاد بحارس الفريق في ظل تألقه في المباريات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقررة إقامتها مساء يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.