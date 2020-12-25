المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة البحرينية يشيد باتفاق الصداقة والتعاون مع القاهرة

أشاد المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة البحرينية، باتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة العاصمة، ومحافظة القاهرة، والذي وقع على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة مؤخراً، مؤكدين أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويسهم في تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المحافظتين في مختلف المسارات التنموية، بما يحقق الأهداف والرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، جاء ذلك خلال ترؤس محافظ محافظة العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، اجتماع المجلس التنسيقي السادس للمحافظة في دورته الثالثة لعام 2022، والذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

واستعرض المجلس، خطة أمانة العاصمة لتشجير مناطق المحافظة، تنفيذاً لمبادرة مجلس الوزراء لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، وانطلاقاً من التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الصفري عام 2060، إذ تضمنت الخطة جملة من المبادرات الزراعية الرامية لمضاعفة عدد الأشجار بحلول عام 2035، عن طريق التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والحدائق والمتنزهات من خلال تحفيز كافة الأطراف للمشاركة، لضمان بلوغ الهدف السنوي لأمانة العاصمة البالغ 140 ألف شجرة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع، على تقرير النصف الأول لأعمال المجلس التنسيقي في دورته الثالثة للعام الجاري، حيث اظهرت الأرقام اعتماد المجلس 25 توصية خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت نسبة تجاوب مختلف الجهات المعنية مع التوصيات المرفوعة 100%، إضافة إلى عرض 16 تقريراً في مختلف المجالات خلال الاجتماعات التنسيقية، كما بين التقرير ارتفاع نسبة ما أنجز من التوصيات مقارنة بالأعوام السابقة، بما يعكس حجم التفاعل من مختلف الجهات المعنية.

وأشاد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، بالجهود المبذولة من مختلف أعضاء المجلس التنسيقي، مؤكداً أن النصف الأول من العام الحالي شهد الكثير من الإنجازات من خلال التوصيات التي طرحها المجلس وفق برنامج عمل واضح يهدف بشكل مباشر إلى تحقيق تطلعات الأهالي في توفير خدمات متكاملة تبرز الوجه الحضاري لمحافظة العاصمة.