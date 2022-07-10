

أعلنت الرئاسة الكينية، اليوم الخميس، استمرار بيع الديزل (السولار) بسعر 140 شلن (18ر1 دولار) لكل لتر لمدة شهر إضافي وبيع البنزين بسعر 12ر159 شلن للتر والكيروسين بسعر 94ر127 شلن للتر، وهو ما يعني زيادة قيمة برنامج دعم أسعار الوقود للمستهلكين بمقدار 7ر16 مليار شلن.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بدون التدخل الحكومي سيرتفع سعر لتر الديزل إلى 64ر193 شلن والبنزين إلى 95ر209 شلن، والكيروسين إلى 13ر181 شلن.



ومنذ بداية العام الحالي أنفقت كينيا 852ر101 مليار شلن حتى الآن.



وقالت الرئاسة في بيان "سنواصل اتخاذ خطوات مماثلة لتخفيف عبء الأسعار على الأسر الكينية، ووضع الضمانات الضرورية لحماية المستهلكين الكينيين من الزيادات الجديدة في نفقات المعيشة"