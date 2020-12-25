رئيس المكتب السياسي لحماس: محاولات واشنطن دمج إسرائيل في المنطقة ستبوء بالفشل

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الخميس، أن محاولات الإدارة الأمريكية دمج إسرائيل في المنطقة عبر تحالف مع حكومات عربية "سوف تبوء بالفشل".

وقال هنية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن محاولات واشنطن "إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل (إسرائيل) فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل".

وأضاف أن تلك المحاولات تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة.

ودعا هنية، في مقابل ذلك، إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، وإن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة.