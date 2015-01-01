نيويورك تايمز: بايدن وزعماء الشرق الأوسط يناقشون أزمة الغذاء العالمية والوضع في أوكرانيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي تستمر لمدة 4 أيام، من المقرر أن يناقش بايدن مع رؤساء الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والهند، أزمة الأمن العالمية وأزمة الغذاء العالمية، وذلك وفقا لمصادر في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة الأمريكية -في سياق تقرير بثته على موقعها الالكتروني- إلى أن هذه المحادثات تسلط الضوء على التأثير العميق للحرب الروسية في أوكرانيا -التي أدت إلى تفاقم النقص العالمي في الحبوب- على الدبلوماسية الدولية، وذلك حتى الدول البعيدة عن أوكرانيا نفسها.

وقالت /نيويورك تايمز/ إن التفاعل السياسي حول أوكرانيا، كان نقطة خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث كانت إسرائيل حذرة من أن تكون شديدة الانتقاد لروسيا، وذلك خشية أن تستفز موسكو لإحداث مشاكل للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وقد أثار هذا الحذر في بعض الأحيان انتقادات أمريكية.

وقد أعربت إسرائيل عن دعمها المتكرر لأوكرانيا، وكذا رئيسها فولوديمير زيلينسكي، وأرسلت مساعدات إنسانية وتعهدت بإرسال معدات وقائية وأنشأت مستشفى ميدانيا في غرب أوكرانيا، كما صوتت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من كل ذلك، لم تقم إسرائيل بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ولم تفرض عقوبات على رجال الأعمال وأصحاب الثروات والمقربين من السلطة في روسيا.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، تجنب انتقاد روسيا مباشرة، وترك إدانات الكرملين بشكل واضح لوزير خارجيته يائير لبيد، الذي خلفه في رئاسة الوزراء في أوائل الشهر الجاري.

وقد صورت إسرائيل هذا التوازن الدقيق، كمحاولة للسماح لإسرائيل للوساطة بين الجانبين، وأيضا تجنب تعريض اليهود في كل من روسيا وأوكرانيا لهجمات، وللحفاظ على علاقتها الحساسة مع الجيش الروسي في سوريا.