الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

قامت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، اليوم الخميس، بتفقد ومتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وتطبيق التعريفة الجديدة عقب صدور قرار بذلك بزيادة من 5 إلى 7% .. وأكد المسئولون أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ففي الإسماعيلية، تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية الموقف العمومي لمحافظة الإسماعيلية للوقوف على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وذلك بعد اعتماد وإعلان التعريفة الجديدة بنسبة 5 إلى 7٪، وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظ، ورئيس حيّ ثالث الإسماعيلية و مدير عام المواقف بالمحافظة.



وتابع نائب المحافظ تنفيذ تكليفات المحافظ لمشروع المواقف وإدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة، وأن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذلك بعدد الركاب بخطوط السير المُرخص بها لكل سيارة، مع قيام إدارة مرور الإسماعيلية، والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الحملات المرورية على جميع مواقف السيارات، وكافة الطُرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيًا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين، أو تُخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.



وفي الأقصر، وفقا لتعليمات المحافظ مصطفى ألهم لرؤساء المدن وإدارة المواقف، والجهات المعنية، بتشكيل لجان للمرور على جميع المواقف ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة، والمرور على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بأسعار المنتجات البترولية، وضبط المتلاعبين والمخالفين، قام الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.



وتم خلال الجولة متابعة مدى التزام أصحاب المحطات بتشغيل العدادات وفقا للمواصفات القياسية، وذلك للتأكد من عدم التلاعب في أعيرة العدادات، وتحرير محاضر للمخالفين، كما تمت متابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة الجديدة التي تم اعتمادها .



وفي كفرالشيخ، تابع المحافظ جمال نور الدين، انتظام حركة سيارات السرفيس والأجرة بالمواقف بكافة خطوط السير الداخلية والخارجية، وانتظام عمل محطات الوقود بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تسود حالة الهدوء والاستقرار بها.. مؤكداً تكليفه المسئولين بالوحدات المحلية والمرور والمواقف بالمتابعة اللحظية لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها الحكومة أمس عقب تحريك أسعار المحروقات بزيادة تتراوح بين 5 % و7 % وطبقاً لحالة الطرق والمسافات سواء لسيارات السرفيس الأجرة أو التاكسي، وهو الذي يتواكب مع المتابعة الدقيقة للحالة العامة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتأكد من تركيب بنرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، ووضع الملصقات بالتعريفة على السيارات.



بدورها، تفقدت عايده ماضي السكرتير العام المساعد للمحافظ، مواقف سيارات الأجرة العمومي بكفر الشيخ، "القاهرة، طنطا، دسوق، فوه، مطوبس، سيدي سالم"، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وناشدت المواطنين خلال تفقدها بالإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة.



وفي أسيوط، طمأن المحافظ عصام سعد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على استقرار الأوضاع في المحافظة وخاصة بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات وزيادة اسعار المواد البترولية، فضلا عن تفعيل غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العمل بالمواقف ومحطات الوقود وتلقي أية شكاوى، جاء ذلك بحضور علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة و يسري سند مدير إدارة المواقف وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وأسعار الوقود الجديدة وتركيب بانرات بمحطات الوقود بأسعار المواد البترولية، وتركيب بانرات بجميع مواقف سيارات الأجرة بالمراكز والأحياء والقرى، موضحا عليها أرقام الشكاوى بالإضافة إلى التنسيق مع إدارتي المرور ومباحث المرور وإلزام سائقي الميكروباصات وسيارات الأجرة بتركيب ملصقات موضح عليها التعريفة الجديدة للأجرة.



وأكد أنه سيتم شن حملات مستمرة لضبط المخالفين وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة ..لافتا إلى أنه تم إطلاق حملة "خليك إيجابي" لتوعية المواطنين للإبلاغ عن أي تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك إيجابي".



وفي المنيا، تفقد المحافظ أسامة القاضي، مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة عقب صدور قرار تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.



وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، وكذلك الملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة.