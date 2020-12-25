تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء غد الجمعة على شاشة cbc، الفنانة نسمة محجوب وكورال "شيكاغو للأطفال".

وتأتي الاستضافة على خلفية تواجد "كورال شيكاغو" للأطفال في مصر لأول مرة، والذي تأسس في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات بهدف نشر ثقافة نبذ التعصب والدعوة للسلام.

وكانت "نسمة محجوب"، أحيت عددًا من الحفلات مؤخرًا، وشاركها "كورال أطفال شيكاغو" في غناء مجموعة كبيرة من الأغاني باللغة العربية، وهو ما حاز اهتمام الجماهير والمثقفين على السواء.

وخلال الحلقة، تغني نسمة محجوب مجموعة من أفضل أغانيها، كما تشارك الكورال معها في مجموعة أخرى من الأغاني العربية، على رأسها أغنية "يا محروسة".

وتتحدث "جوزفين لي" قائدة الكورال عن الصعوبات التي واجهت فريقها خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورونا المستجد. كما يتحدث بعض أفراد الكورال عن صعوبة الغناء باللغة العربية بسبب وجود حروف صوتية غير موجودة في لغتهم الأم.

وفي الحلقة نفسها، تستضيف الشاذلي لاعب الإسكواش المصري "مصطفى عسل"، والذي فاز مؤخرًا ببطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في مصر قبل أيام.

وخلال الفقرة، تستضيف الإعلامية "منى الشاذلي" والد اللاعب، ووالدته، للحديث عن مشاعرهم بعد فوز "مصطفى" بتلك البطولة.

ويتحدث اللاعب عن تفاصيل لعبة الإسكواش، والتمارين والسفر والبطولات، كما يتحدث اللاعب عن تكريمه من رئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" وعن مشاعره بعد تكريمه من وزير الرياضة.