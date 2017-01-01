قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفه بـ"الصهويني الكبير"، عن الحاجة إلى خلق تحالف عالمي قوي يوقف برنامج إيران النووي.

وأضاف خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي في مطار بن جوريون، أنه سيتحدث معه أيضا عن ضرورة بناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة مع شعوب منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التوقيع على اتفاقيات "أبراهام" وإنجازات قمة النقب.

وفي نهاية خطابه توجه لابيد إلى بايدن بالقول: "أنت صهيوني كبير ونحن ببساطة سعداء برؤيتك سيدي الرئيس.. تلك السعادة البسيطة والحقيقية التي يحققها اجتماع مجدد مع صديق جيد"، حسبما نقلت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وتحدث بايدن عن علاقته الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل، قائلا: "أنظر إلى الوراء الآن، وأدرك أنه كان لي شرف عظيم أن أعيش جزءا من التاريخ العظيم، وقلت وأقول مرة أخرى، لست بحاجة إلى أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا"، حسبما نقل موقع البيت الأبيض الإلكتروني.

وصل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، وكان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.

وسيقضي بايدن يومين في القدس المحتلة لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.

وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء الجمعة.