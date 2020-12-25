مسؤول فلسطيني: تصعيد الاستيطان أولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية الحالية

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قال مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتخذ من تصعيد البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية أولوية قصوى لها.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من مخاطر مضي الحكومة الإسرائيلية في شرعنة البؤر الاستيطانية وإمدادها بالخدمات الأساسية لتكريسها على أرض الواقع وفرضها كمستوطنات.

وقال رأفت إن "الاكتفاء بمجرد الإدانة الدولية اللفظية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يمكن أن يشكل أي رادع لإسرائيل لوقف الاستيطان ولا بد من فرض عقوبات دولية عليها ".

وأضاف أنه "من دون فرض عقوبات على إسرائيل سواء من الدول أو المؤسسات الدولية فإنها تستمر بالاستيطان وتقويض حل الدولتين وجهود إحياء عملية السلام".

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادرة إسرائيل 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله في الضفة الغربية لصالح الاستيطان.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الخطوة المذكورة تندرج في إطار بناء تجمع استيطاني ضخم لاستكمال حلقات فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها.

وأضاف أن ذلك "يأتي في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس الشرقية المحتلة وضم الغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية المصنفة (ج)، بما يؤكد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ونتائجها التي تهدد بإغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، ان لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف".