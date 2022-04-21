قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية المتعلقة بالحرب فيما يتعلق بالمقبرة الجماعية التي تضم رفات 80 جنديًا مصريًا شاركوا في حرب 1967، كقوة مساندة للجيش الأردني في ذلك الوقت، وقتلوا على يد قوات إسرائيلية، ثم دفنوا بشكل سري في منطقة "اللطرون" شمال غربي مدينة القدس.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن إسرائيل ضربت منطقة تواجد الجنود المصريين بقذائف "النابلم" بعد رفضهم الاستسلام.



وأوضح أن المعارضة الإسرائيلية هي التي نشرت القصة الحقيقة في جريدة "يديعوت أحرونوت".



وتابع: "نطالب بالقصاص العادل في محكمة العدل الدولية، ولكن نعلم جيدًا أن ليس هناك عدل من قبل الإدارة الأمريكية التي لم تدين حتى الأن قيادات إسرائيل فيما يتعلق بالصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاص قناص إسرائيلي".



طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في ما نشرته صحف إسرائيلية من مزاعم حول وجود مقبرة لجنود مصريين في منطقة اللطرون قرب القدس.



في أول رد على ما نشرته صحف إسرائيلية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إنه "تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا".